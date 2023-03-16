Wildberries приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

15:05, 16 марта 2023, ПАИ

Онлайн-ретейлер Wildberries временно приостанавливает списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров и отменяет более 10 тыс. штрафов за такое нарушение, выявив их некорректность. Об этом говорится в сообщении компании на фоне конфликтной ситуации с некоторыми из предпринимателей, пишет ТАСС.

«Подмены товаров - крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся, они нас активно поддерживают», - рассказали в компании. В Wildberries сообщили, что, с одной стороны, компания уже в течение нескольких дней усиливает контроль для предотвращения возможных мошеннических действий, а с другой стороны, временно замораживает механизм списаний за подмены с менеджеров ПВЗ и владельцев партнерских точек выдачи заказов, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи закрывают их с 15 марта из-за спора с Wildberries, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.

В компании добавили, что ежедневно рассматривают порядка 3 тыс. заявок по проблемным ситуациям.

В Wildberries отметили, что благодаря диалогу и механизму обратной связи с предпринимателями и пунктами выдачи было отменено более 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах пунктов выдачи заказов.

В пресс-службе ретейлера добавили, что вскоре будет обновлена система обратной связи с партнерами и сотрудниками компании, благодаря чему скорость обработки заявок по проблемным ситуациям вырастет в несколько раз.