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Общество

Кубок КВН AV пройдет в Пскове 1 апреля

Кубок КВН Александра Иванова состоится на сцене Дома офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5) 1 апреля, в Международный день смеха. Начало мероприятия в 13:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Перед зрителями выступят пять молодежных команд. Среди них – сборная школьников (СБШ - сборная команда из школ - участников городского чемпионата Astra Video), сборная Псковского государственного университета «Плюс минус ноль», сборная студентов (СБС - команда выпускников ТК Astra Video), творческая команда «Бровь», состоящая из выпускников Гремячей Лиги города Пскова, сборная остального мира (СОМ - команда опытных кавээнщиков разных лет из организаторов ТК Astra Video).

Вход на мероприятие возможен по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова по адресу: улица Карла Маркса, 23. Телефон для справок 8 (8112) 29-11-32.

Отметим, что Кубок КВН AV посвящен Александру Иванову – основателю творческой компании Astra Video, общественному деятелю, наставнику и большому другу псковской молодежи. Александр Иванов был одним из создателей студенческого КВНа в Пскове, основоположником школьного псковского КВНа, организатором многих городских молодежных мероприятий.

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