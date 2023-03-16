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Культура

Проект «На сиреневой луне» представили в Псковском колледже искусств

Премьера проекта «На сиреневой луне» состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. На мероприятии представили эстрадно-джазовое пение, инструментальное и хореографическое творчество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Видеоряд для зрителей начался с афиши концерта, центр которой – сиреневая луна.

«Этот концерт – своего рода трибьют, дань уважения творчеству Анжелики Варум и Леонида Агутина», – рассказала зрителям музыковед Ирина Галковская. – Почему именно им? Они яркие, стильные, необыкновенно талантливые. Музыка Агутина несёт в себе океан эмоций, ритмов, гармоний, интонаций…не океан, скорее Карибское море, или латиноамерианский бриз, или афроамериканский R&B, а точнее - всё вместе». 

В программе концерта были песни и танцы, регги и современный мейнстрим.

«Уже первый номер – «Хоп Хей Лала-Лей» - превращает сцену в огненную красно-чёрную стихию: темпераментные танцоры и блистательная солистка (Анастасия Куклина) захватывают всеобщее внимание», - заметила Ирина Галковская.

По её словам, совсем другие эмоции возникают после выступления солистки Анастасии Егоровой с песней «Осенний джаз».

«Элегантное оливковое платье, грациозные движения, отточенные интонации: просто «вау-эффект», - продолжила музыковед. - На фоне мягкого морского прибоя (на экране) на сцене появляется маленький «живой» бэнд и солистка (Анастасия Алексеева). Они переносят зал в атмосферу средиземноморского лаунж-кафе. Зритель отдыхает, слушает деликатное звучание инструментального трио – гитару (Григорий Галковский), саксофон (Макарий Михайлов) и перкуссию (Артём Денисов), нежный и густой тембр голоса певицы, любуется спокойно наплывающими волнами и безмятежно наслаждается композицией «Кто там кроме».

Затем зрителю представили песню «Зимняя вишня» в исполнении дуэта Ирины Елфимовой и Тима Бичевского. «Звучит по-новому, лирично, не в обычной для этого трека аранжировке «техно». Они рассказывают свою историю любви, но не взрослой и мудрой, а по-юному наивной, мило танцуют и нежно обнимаются в конце песни», - обратила внимание Ирина Галковская.

Ближе к финалу концерта прозвучала стремительная, в современных ритмах песня «Сумасшедшая», а в самом конце - главный триггер концерта - песня «На сиреневой луне». Её исполнили сразу три солистки.

«Такой синтез разных видов искусства в одной программе впечатляет и исполнителей, и публику. Да, играют, поют и танцуют те, кто лишь через несколько лет получит квалификацию «артист», но уже сегодня живёт всем этим: получает удовольствие от совместных репетиций, радуется успехам – и своим, и чужим, а после концерта ловит каждый «фидбэк» от наставников и зрителей. Главное теперь решить, какой трибьют будет следующим», - заключила Ирина Галковская.

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