Путин поручил проработать идею об ипотеке для педагогов профобразования

17:00, 16 марта 2023, ПАИ

Социальная ипотека для преподавателей среднего профессионального образования важна, нужно проработать эту тему, сказал президент России Владимир Путин.

«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена, у нас там около 500 с лишним тысяч человек работает, и средний уровень зарплаты, так скажем, не самый высокий - где-то 47 с небольшим тысяч. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна... Но, разумеется, все нужно проработать», - сказал Владимир Путин на съезде РСПП и попросил правительство поработать с этой темой, передает РИА Новости.

«Одни коллеги, считают, что таких преподавателей будет не менее полумиллиона, а, может, чуть больше - 550 тысяч, тех людей, которые так или иначе привлечены для работы в этой сфере, и тогда это одни деньги бюджета, а если 40 тысяч, то это другие деньги бюджета. Если мы скажем, что только 40 (тысяч), а остальные причастные к этому делу будут чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, общего удовлетворения это может не принести. Об этом надо подумать... В принципе, идея правильная, я с этим абсолютно согласен, конечно, нужно создавать стимулы, чтобы люди шли в эту профессию», - сказал Владимир Путин.