Путин поручил проработать идею об ипотеке для педагогов профобразования
Социальная ипотека для преподавателей среднего профессионального образования важна, нужно проработать эту тему, сказал президент России Владимир Путин.
«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена, у нас там около 500 с лишним тысяч человек работает, и средний уровень зарплаты, так скажем, не самый высокий - где-то 47 с небольшим тысяч. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна... Но, разумеется, все нужно проработать», - сказал Владимир Путин на съезде РСПП и попросил правительство поработать с этой темой, передает РИА Новости.
«Одни коллеги, считают, что таких преподавателей будет не менее полумиллиона, а, может, чуть больше - 550 тысяч, тех людей, которые так или иначе привлечены для работы в этой сфере, и тогда это одни деньги бюджета, а если 40 тысяч, то это другие деньги бюджета. Если мы скажем, что только 40 (тысяч), а остальные причастные к этому делу будут чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, общего удовлетворения это может не принести. Об этом надо подумать... В принципе, идея правильная, я с этим абсолютно согласен, конечно, нужно создавать стимулы, чтобы люди шли в эту профессию», - сказал Владимир Путин.