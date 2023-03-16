Первый форум территориальных избиркомов стартует 17 марта в Пскове

17:35, 16 марта 2023, ПАИ

Первый Межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий пройдёт в Пскове с 17 по 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избирательной комиссии региона.

Организатором мероприятия выступила избирательная комиссия Псковской области при поддержке ЦИК РФ, правительства Псковской области и Псковского государственного университета.

В истории избирательной системы Российской Федерации это первый форум, который соберет представителей территориальных избирательных комиссий субъектов для обсуждения наиболее актуальных вопросов организации и проведения избирательных кампаний, обмена опытом и налаживания горизонтальных связей между членами избирательных комиссий.

Ожидается участие в форуме губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в частности в пленарном заседании «ЕДГ-2023: главные вопросы электорального сезона» совместно с председателями избирательных комиссий субъектов РФ: Псковской, Новгородской областей, Алтайского края и Республики Коми.

Форум будет проходить два дня, 17 и 18 марта. Общее количество ожидаемых участников - 90 человек из 12 субъектов Российской Федерации, а также делегация из Республики Беларусь в составе четырех человек.

Отметим, что 2023 год юбилейный для российской избирательной системы, становление которой непосредственно связано с принятием в 1993 году Конституции России. Современная избирательная система отметит 30-летие со дня ее образования.

В настоящее время в избирательных комиссиях Псковской области насчитывается 5 тысяч 555 членов с правом решающего голоса. На территории региона организована деятельность 623 избирательных комиссий, из них: 597 участковых избирательных комиссий (5 тысяч 310 членов комиссии), 26 территориальных избирательных комиссий (231 член комиссии) и 14 членов комиссии в составе избирательной комиссии Псковской области.