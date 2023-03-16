Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Первый форум территориальных избиркомов стартует 17 марта в Пскове

Первый Межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий пройдёт в Пскове с 17 по 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избирательной комиссии региона. 

Организатором мероприятия выступила избирательная комиссия Псковской области при поддержке ЦИК РФ, правительства Псковской области и Псковского государственного университета.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В истории избирательной системы Российской Федерации это первый форум, который соберет представителей территориальных избирательных комиссий субъектов для обсуждения наиболее актуальных вопросов организации и проведения избирательных кампаний, обмена опытом и налаживания горизонтальных связей между членами избирательных комиссий.

Ожидается участие в форуме губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в частности в пленарном заседании «ЕДГ-2023: главные вопросы электорального сезона» совместно с председателями избирательных комиссий субъектов РФ: Псковской, Новгородской областей, Алтайского края и Республики Коми.

Форум будет проходить два дня, 17 и 18 марта. Общее количество ожидаемых участников - 90 человек из 12 субъектов Российской Федерации, а также делегация из Республики Беларусь в составе четырех человек.

Отметим, что 2023 год юбилейный для российской избирательной системы, становление которой непосредственно связано с принятием в 1993 году Конституции России. Современная избирательная система отметит 30-летие со дня ее образования.

В настоящее время в избирательных комиссиях Псковской области насчитывается 5 тысяч 555 членов с правом решающего голоса. На территории региона организована деятельность 623 избирательных комиссий, из них: 597 участковых избирательных комиссий (5 тысяч 310 членов комиссии), 26 территориальных избирательных комиссий  (231 член комиссии) и 14 членов комиссии в составе избирательной комиссии Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

Первый форум территориальных избиркомов стартует 17 марта в Пскове
15 марта 2023

Михаил Ведерников поздравил нового главу Совета муниципальных образований
15 марта 2023

Совет муниципальных образований Псковской области избрал нового главу
15 марта 2023

Механизм привлечения в регионы федеральных средств предложили депутаты СЗФО
15 марта 2023

Виктор Остренко председательствует на заседании парламентского комитета в Сыктывкаре
14 марта 2023

Александр Котов: Новоржевскому району на пользу досрочные выборы
14 марта 2023

Границы районов в Псковской области останутся прежними - Александр Котов
14 марта 2023

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...