Путин поручил обеспечить отпуск бойцам СВО не менее 14 дней в полгода

17:31, 16 марта 2023, ПАИ

Поручение обеспечить участникам специальной военной операции (СВО) не менее 14 дней отпуска раз в полгода дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно», - говорится в перечне, передает ТАСС.

Поручение должно быть выполнено к 15 апреля 2023 года.