Первый выпуск новой программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»

19:01, 16 марта 2023, ПАИ

Сегодня, 16 марта, в 19:55 на телеканале «Первый Псковский» выйдет первый выпуск новой программы «Привет, ивент!».

Это проект о самых заметных событиях культурной и светской жизни региона. Афиша мероприятий на неделю, концерты, вечеринки, фестивали, мастер-классы, встречи, игры - всё, чтобы интересно провести время.

Свежие выпуски авторской программы Никиты Черкашина смотрите на «Первом Псковском» по четвергам в 19:55. Повтор - в 23:55 и в пятницу - в 10:55.