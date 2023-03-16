В Гдове ведётся омолаживающая обрезка лип

21:28, 16 марта 2023, ПАИ

На центральной улице Гдова ведётся омолаживающая обрезка лип, сообщает газета «Гдовская заря».

После проведения аукциона между администрацией Гдова и подрядной организацией ИП Ценева из Порхова был заключён контракт на выполнение омолаживающей обрезки и удаления аварийных деревьев.

«Жужжат рабочие — молодцы! Техникой безопасности не пренебрегают: страховка есть, и территория, где проводится спил веток, огорожена сигнальной лентой. Правда, наши жители зачастую, к сожалению, пренебрегают мерами безопасности и эту ленточку поднимают, словно она здесь совершенно без надобности. Для автомобилистов тоже специальные знаки ставят. Видно, что не первый раз такие работы выполняют», — отзываются о бригаде специалистов земляки.

Подрядчику в Гдове предстоит обновить кроны более 200 деревьев. Порядка 15 насаждений будут удалены, так как признаны аварийными. Здесь важно отметить, что формировался список проблемных деревьев на основе заявок земляков. Некоторые ждали своей очереди более года.

«Подрядчику предстоит навести красоту на улицах Карла Маркса и Никитина, а также на площади Ленина. В контракте точно указаны деревья, требующие внимания», — пояснила глава администрации городского поселения «Гдов» Ольга Соколова.