Студия в «Москва-Сити»: 8 квадратных метров за 10 миллионов рублей

21:49, 16 марта 2023, ПАИ

Квартира-студия в «Москва-Сити» площадью 8 квадратных метров стоит 10 миллионов рублей, сообщает портал «Мир квартир».

Одним из самых доступных вариантов приобретения недвижимости в «Москва-Сити» является студия общей площадью 8,7 кв. м, расположенная на 42-м этаже 76-этажной башни «Города столиц»: это один из первых и самых известных многофункциональных центров на территории «Москва-Сити», возведённый в 2009 году и состоящий из двух башен — «Москва» и «Санкт-Петербург» — высотой 302 и 257 метров соответственно.

Сама студия представляет собой узкий прямоугольник, с одной стороны которого вход, а с другой – окно с расположенной рядом кроватью. Размеров помещения хватило только на то, чтобы поместилась полутораспальная кровать.