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Общество

Детский фонд разработал справочник для семей переселенцев

Фото Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда опубликовало информационный справочник для семей с детьми, покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины и прибывающих на территорию Псковской области. Справочник разработан в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Материал содержит информацию о правовых статусах, которые иностранным гражданам и лицам без гражданства можно получить в РФ, и о необходимых для этого документах. Справочник также отражает контактные данные и сведения о деятельности организаций, служб помощи и центров, в которые нужно обратиться для оформления необходимой по прибытии документации, а также об организациях, оказывающих помощь и услуги семьям с детьми.

Информационный справочник выдаётся семьям с детьми, прибывшим в Псковскую область, обращающимся за помощью в Псковское областное отделение Российского детского фонда. Также материал доступен в электронном виде в сообществе Детского фонда «Помощь беженцам и вынужденным переселенцам». Справочник будет регулярно пополняться актуальной информацией и распространяться как среди вновь прибывших семей, так и среди уже проживающих на территории области.

Напоминаем, что в рамках проекта «Чужих детей не бывает» в Детском фонде создан стационарный пункт информационной помощи для семей вынужденных переселенцев, где можно на бесплатной основе воспользоваться интернетом, сделать ксерокопии и сканы необходимых документов, воспользоваться текстовыми и графическими редакторами.

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