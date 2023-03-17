Форум студенческих СМИ сформирует новые связи между медиа РФ и Белоруссии - Михаил Ведерников

12:53, 17 марта 2023, ПАИ

Российско-Белорусский форум студенческих СМИ, который стартовал сегодня в ПсковГУ, позволит сформировать новые связи между медиаресурсами России и Белоруссии. Об этом на открытии форума заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что рад поприветствовать гостей - участников и организаторов форума в стенах ПсковГУ, и подчеркнул, что у Псковской области с Белоруссией всегда были дружеские отношения. «Наша связь укреплялась из года в год по самым разным направлениям: экономике, образованию, туризму, культуре, но прошлый год стал беспрецедентным, насыщенным на различные мероприятия», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа над укреплением этой тенденции продолжается. «С начала года в Пскове состоялось уже порядка двух десятков различных патриотических, культурных, образовательных мероприятий с участием представителей Республики Беларусь. Более того, многие из наших совместных ежегодных мероприятий уже стали традиционными для нашего региона», — отметил он.

Глава региона привёл в пример «Курган Дружбы» - международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и (ранее) из Латвии. «Мы делаем всё, чтобы его актуальность и количество участников из года в год росли. С каждым годом всё больше и больше вовлекается молодёжь», - заметил он.

Губернатор также подчеркнул, что ПсковГУ в последние годы реализует целый ряд знаковых проектов. «Скоро стартует ещё один проект - «Зимний университет инженерных школ Союзного государства», который поддержал наш президент. Всё это доказывает, что у нас огромное количество общих тем, общих интересов, которые могут быть раскрыты в самых разных форматах», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что главная задача, которая стоит перед всеми причастными, — укреплять эту связь.

Также он обратился и к ребятам, собравшимся на мероприятии. «Вас ждут три дня, насыщенные событиями, лекциями, общениями, встречами. Их результатом станут совместные проекты и инициативы, которые будут способствовать укреплению связи наших гражданских народов. Ну и самое главное, что программа форума позволит вам сформировать новые связи между медиаресурсами наших стран, позволит создать информационную среду, устойчивую к дезинформации, которой сейчас так много в современном мире», — отметил Михаил Ведерников.