Больше всех от браконьеров в Псковской области страдают кабаны - эксперт

12:27, 17 марта 2023, ПАИ

Больше всех от браконьеров в Псковской области пострадали кабаны. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас они [браконьеры. - Прим. ред.] переключились на лосей и европейскую косулю. А популяция лосей, в отличие от косуль, восстанавливается очень и очень медленно», - заметил Андрей Горкунов. По его словам, о браконьерстве зачастую получается узнать слишком поздно, но иногда инспекторам всё же удается выявить такие случаи.

Стабильно в Псковской области выявляется порядка 20 случаев браконьерства в год, уточнил зампредседателя профильного комитета.

Андрей Горкунов добавил, что ежегодно в регионе разрешение на охоту получает около 6 тысяч человек, при этом охотничье оружие имеют около 30 тысяч.