Завершается прием заявок на премию «Молодой промышленник года»

13:24, 17 марта 2023, ПАИ

Завершается прием заявок на премию «Молодой промышленник года», сообщили ПАИ организаторы конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. Условием участия является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя Премии – до 40 лет.

Премия призвана оценить достижения компаний в области промышленности, выделить лучшие практики, выявить и персонально наградить лучших молодых промышленников России.

Подать заявку участник может самостоятельно, заполнив анкету с приложением презентации проекта. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте.