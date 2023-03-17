Пьяного скутериста остановили полицейские в Плюссе

14:25, 17 марта 2023, ПАИ

Пьяного водителя скутера задержали полицейские на улице Валерии Гнаровской в поселке Плюсса 16 марта около 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во время проверки выяснилось, что местный житель 1987 года рождения ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.