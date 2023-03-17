Пьяного скутериста остановили полицейские в Плюссе
Пьяного водителя скутера задержали полицейские на улице Валерии Гнаровской в поселке Плюсса 16 марта около 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Во время проверки выяснилось, что местный житель 1987 года рождения ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 марта 2023
Россельхознадзор выдвинул ещё одну причину появления сибирской язвы