Псковички отдали мошенникам более миллиона рублей

14:46, 17 марта 2023, ПАИ

Мнимые банковские служащие обманули жителей Псковской области на сумму более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15-16 марта нескольким жительницам Пскова и Порховского района позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков, и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов завладели их деньгами. Всего жительницы региона отдали им более миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.