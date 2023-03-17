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Политика

Белорусская делегация прибыла на форум избиркомов в Пскове

Делегация из Белоруссии прибыла на Первый межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии региона.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Участниками мероприятия стали секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при президенте Белоруссии Андрей Беляков, доцент кафедры международного права учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» Лилия Абрамчик, заведующий кафедрой конституционного права и государственного управления Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Ирина Шахновская.

«Мы заинтересованы в выстраивании взаимодействия между нашими комиссиями. Опыт коллег из Республики Беларусь нам очень полезен, так как избирательные системы наших стран близки. Обсудили и организацию избирательных кампаний, опыт обучения организаторов выборов, вопросы повышения правовой культуры участников избирательного процесса», — отметил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

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