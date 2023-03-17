Опубликована афиша Псковского театра драмы на май

13:47, 17 марта 2023, ПАИ

Майский репертуар сформировал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, а также открыл продажи билетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В детской афише родители найдут спектакли: «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа» (для детей от двух до шести лет), «Я сделал крылья и летал» (для детей от четырех лет), «Слон и птичка» (для младшего школьного возраста). Взрослых театр приглашает на спектакли «Зойкина квартира» по Булгакову, пушкинские «Метель» и «Пиковую даму», музыкальный спектакль «Случайный вальс», документальный секстет «Дни Победы» и другие.

С 19 по 25 мая в Новом зале Псковского театра драмы пройдут премьерные показы спектакля «Говорит Москва» – драмы о взрослении советской девочки, в судьбе которой, в ее взаимоотношениях с влиятельным отцом угадывается судьба Светланы Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина.

Четвертый показ нового спектакля Псковского театра драмы «Лягушки» состоится 31 мая. В апреле театр выпустит спектакль по роману известного китайского писателя Мо Яня.

Также в мае зрители Псковского театра драмы смогут посетить премьеры последних лет: мелодраматическую комедию «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу, спектакли по произведениям Булгакова «Морфий» и «Зойкина квартира», чеховского «Дядю Ваню», комедию «Пленные духи» Айрата Абушахманова, комедию Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой», «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина (спектакль будет показан дважды), семейную драму «Бовари» (этот спектакль театр покажет в мае четыре раза подряд).

Также зрители смогут увидеть гоголевский «Ревизор», «Ионыч» Чехова, музыкально-поэтический спектакль «Цветаева и саксофон»; спектакли по пьесам современных драматургов «Жанна» Ярославы Пулинович и «Гробница малыша Тутанхамона» Оливии Дюфо.

В мае с гастролями в Псков приедет известный артист, писатель, режиссер Евгений Гришковец. На большой сцене театра он представит новую программу – монолог-концерт, в котором исполнит недавно написанные литературные произведения, и моноспектакль «Как я съел собаку», принесший ему большую популярность.

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра или в кассе, которая располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).