Жительница Гдова попалась на незаконной прописке иностранцев

14:03, 17 марта 2023, ПАИ

Две жительницы Псковской области фиктивно зарегистрировали граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в марте текущего года в городе Гдове 48-летняя местная жительница незаконно прописала двух граждан Республики Узбекистан. А в ноябре прошлого года 30-летняя великолучанка тоже фиктивно зарегистрировала гражданку Российской Федерации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

«Приведенные примеры в области, к сожалению, далеко не единичные. В этой связи полиция вновь напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в сообщении.