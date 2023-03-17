Гейм-дизайнер из Великих Лук рассказал, как прошел в финал всероссийского конкурса

17:33, 17 марта 2023, ПАИ

Руководитель Центра цифрового образования детей «IT-куб» структурного подразделения школы № 13 Великих Лук Дмитрий Левдиков рассказал, как прошел в финал всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который будет проводиться в Республике Татарстан с 21 по 24 марта. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

По его словам, суть конкурса «Начни игру» заключалась в поэтапном выполнении заданий, каждое из которых содержало в себе учебные материалы по его выполнению. В направлении «Unity-разработчик» это были задания по среде разработки Unity.

«Этот формат мне очень понравился, ведь у себя в «IT-кубе» я как раз преподаю разработку на Unity, хотя сам изучаю эту среду всего второй год. Детям всегда нравится выполнять задания не просто так, а с привязкой к практике, в общем для накопления опыта и пополнения своих учебных материалов я постепенно прошел все задания, а выход в финал стал приятным бонусом (туда попали 300 лучших по рейтингу участников)», — рассказал гейм-дизайнер.

Дмитрий Левдиков отметил, что не знает, что будет в финале, какие предстоят задания и наградят ли призами, потому что от них все держат в секрете. «Для меня финал - прежде всего, бесценный опыт, который я смогу передать детям», — подытожил он.

Напомним, что на финале конкурса «Начни игру» Псковскую область представят четыре гейм-разработчика.