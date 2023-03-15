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Четыре гейм-разработчика представят Псковскую область в финале всероссийского конкурса

Четыре гейм-разработчика представят Псковскую область в финале всероссийского конкурса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

На финал конкурса «Начни игру» в Татарстан отправятся ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Олеся Губарева, сотрудник Детской художественной школы Пскова Наталья Захарова, обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Василиса Никитина и специалист Центра образования детей «IT-куб» школы № 13 Великих Лук Дмитрий Левдиков. Они поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

На протяжении четырех дней 300 финалистам из 51 региона предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами. Основные конкурсные события пройдут в одном из самых технологичных городов страны — в Иннополисе, а подведение итогов и оглашение победителей состоится в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на территории знаковой для республики локации — Деревни универсиады.

Гостями мероприятия станут руководители органов исполнительной власти, представители топ-менеджмента компаний технологического сегмента, а также руководители игровых студий и эксперты геймдев-индустрии.

Олеся Губарева и Василиса Никитина вошли в число лучших конкурсантов по направлению «Дизайн», в состав сильнейших участников направления «Программирование» попал Дмитрий Левдиков. За время конкурса участникам удалось решить сразу несколько кейсов от партнеров проекта.

Также в число финалистов вошла Наталья Захарова, принявшая участие в Акселераторе игровых проектов конкурса «Начни игру» в составе команды Eudokia Games.

Всероссийский конкурс «Начни игру» поддержал наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, а также реализации способной молодежи в профессиях индустрии игр.

В программу финала войдет большое пленарное заседание с участием первых лиц государства для обсуждения вектора кадрового развития игровой индустрии в России. Конкурсанты тем временем смогут встретиться с руководителями игровых студий в рамках дискуссии, чтобы получить советы по развитию молодых талантов в игровой индустрии и ответы на волнующие вопросы.

Партнеры проекта также не остались в стороне и подготовили для финалистов свои тематические зоны, в которых молодые люди смогут не только отдохнуть от решения задач, но и обменяться опытом с представителями компаний.

Подробнее о проекте «Начни игру» — на сайте начниигру.рф.

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