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Псковский митрополит принял участие в заседании Священного синода РПЦ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Священного синода Русской православной церкви, сообщили ПАИ в Псковской епархии. Заседание прошло 16 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Открывая заседание, патриарх обратился к членам Священного синода со вступительным словом: «Только что я имел возможность выступить по телевидению и выразить свою глубочайшую обеспокоенность тем, что происходит в Киеве. Киевские власти, которые заявляют о своей приверженности европейскому пути развития, а значит, демократии, уважению прав и свобод человека, грубейшим образом нарушают эти права и свободы, практически изгоняя монашескую общину из Киево-Печерской лавры. <...> Нам остается молиться, чтобы Господь дал силы нашим братьям и сестрам на Украине выдержать очередное гонение — а иначе это никак нельзя назвать. Все мы должны быть вместе с ними в молитве. Все мы должны работать, в том числе с международными организациями, со всеми нашими партнерами, чтобы привлечь внимание к этому чудовищному безобразию в центре Европы. Ничего хорошего из этого не получится!»

Затем члены Священного синода приступили к работе согласно повестке дня.

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