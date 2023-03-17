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Политика

Избирательная система РФ одна из самых современных в мире – Элла Памфилова

Избирательная система РФ одна из самых современных и прозрачных систем в мире, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на межрегиональном форуме ТИК в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Она также отметила, что даже европейские наблюдатели, присутствующие на выборах «сквозь зубы признают преимущества российской избирательной системы». Некоторые даже называли её лучшей в мире.

Но при этом Элла Памфилова отметила, что, несмотря на преимущества и доступность избирательной системы, в частности ДЭГ, важно, чтобы избиратель не забывал думать и мыслить самостоятельно.

«Избирательная система - это большой труд, облегчая процесс голосования, мы подчеркиваем важность выборов. Помимо организации выборов, мы работаем с молодежью, образовываем их, показываем социальные лифты», – подчеркнула она.

Напомним, что международный форум территориально-избирательных комиссий проходит в Пскове сегодня, 17 марта.

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