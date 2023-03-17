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Политика

Первый форум территориальных избиркомов стартовал в Пскове

Форум территориальных избирательных комиссий проходит в Пскове сегодня, 17 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель избиркома региона Игорь Сопов, а также представители избирательных комиссий Орловской, Новгородской, Архангельской, Новосибирской, Ленинградской, областей, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Белоруссии.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Сейчас мы с вами закладываем фундамент для важнейшего события, которое пройдёт уже в следующем году. Это выборы президента РФ, к которым будет приковано внимание всего мира. И это очень ответственная работа, так как сорвать и дискредитировать эти выборы будет огромное количество желающих. Мы работаем на страну, на наших людей», - сказала по видеосвязи председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она также пожелала участникам мероприятия успехов. «Уверена, что каждый из вас почерпнет что-то новое для себя и вы уедете с хорошими впечатлениями», – добавила Элла Памфилова.

Основным вопросом, который обсудят на форуме представители избиркомов, станет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Отметим, что в прошлом избирательном цикле Псковская область стала пилотным регионом, которому ЦИК доверил возможность проведения ДЭГ на муниципальных выборах.

«Избирательная система России дает возможность работать мощно, честно и красиво, но при этом посмотрите на её гибкость», – сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил, что за последние три года избирательная система России столкнулась с серьезным вызовом пандемии, в связи с чем ей пришлось преобразиться - были введены ДЭГ и трехдневное голосование.

 

Помимо ДЭГ, на форуме обсудят и другие нововведения в избирательной системе, поговорят об опыте организации выборов в разных регионах, а также о планах на будущее избирательной системы России.

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