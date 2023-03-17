В Пыталовском районе матери погибшего солдата вручили орден Мужества
Орден Мужества вручили посмертно матери старшего лейтенанта в Пыталовском районе. Об этом пишет газета «Наша жизнь».
Награду передала глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Также на встрече присутствовали представитель военкомата по Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Александр Александров и глава Гавровской волости Валерий Васильев.
Администрация Пыталовского района пообещала оказать необходимую поддержку матери погибшего военнослужащего.
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