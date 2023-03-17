В Пыталовском районе матери погибшего солдата вручили орден Мужества

17:40, 17 марта 2023, ПАИ

Орден Мужества вручили посмертно матери старшего лейтенанта в Пыталовском районе. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Награду передала глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Также на встрече присутствовали представитель военкомата по Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Александр Александров и глава Гавровской волости Валерий Васильев.

Администрация Пыталовского района пообещала оказать необходимую поддержку матери погибшего военнослужащего.