Гости форума ТИК выбирают любимую достопримечательность Пскова
Ростелеком организовал ДЭГ на форуме ТИК в Пскове. Гости форума могут проголосовать за понравившуюся им городскую достопримечательность, сообщает корреспондент ПАИ.
Можно проголосовать за Псковский кром, монумент в память о Ледовом побоище, Гремячую башню, памятник Пушкину и няне, а также Мирожский монастырь.
Перед голосованием избирателям объясняют принцип устройства системы дистанционного голосования, рассказывают о достоинствах этой системы и помогают в процессе.
Напомним, что в Пскове проходит первый межрегиональный форум ТИК. На мероприятие съехались представители избирательных кампаний из 12 регионов России, а также из Республики Беларусь.
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