Гости форума ТИК выбирают любимую достопримечательность Пскова

17:55, 17 марта 2023, ПАИ

Ростелеком организовал ДЭГ на форуме ТИК в Пскове. Гости форума могут проголосовать за понравившуюся им городскую достопримечательность, сообщает корреспондент ПАИ.

Можно проголосовать за Псковский кром, монумент в память о Ледовом побоище, Гремячую башню, памятник Пушкину и няне, а также Мирожский монастырь.

Перед голосованием избирателям объясняют принцип устройства системы дистанционного голосования, рассказывают о достоинствах этой системы и помогают в процессе.

Напомним, что в Пскове проходит первый межрегиональный форум ТИК. На мероприятие съехались представители избирательных кампаний из 12 регионов России, а также из Республики Беларусь.