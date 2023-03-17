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Политика

Гости форума ТИК выбирают любимую достопримечательность Пскова

Ростелеком организовал ДЭГ на форуме ТИК в Пскове. Гости форума могут проголосовать за понравившуюся им городскую достопримечательность, сообщает корреспондент ПАИ.

Можно проголосовать за Псковский кром, монумент в память о Ледовом побоище, Гремячую башню, памятник Пушкину и няне, а также Мирожский монастырь. 

Перед голосованием избирателям объясняют принцип устройства системы дистанционного голосования, рассказывают о достоинствах этой системы и помогают в процессе.

Напомним, что в Пскове проходит первый межрегиональный форум ТИК. На мероприятие съехались представители избирательных кампаний из 12 регионов России, а также из Республики Беларусь.

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