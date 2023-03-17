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Пропавшую 41-летнюю женщину ищут в Великих Луках

Пропавшую 41-летнюю женщину ищут в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».  

Фото: LizaAlert

Юлия Светлова пропала в Великих Луках или в Москве. С 17 марта её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 157 см, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, глаза серо-зелёные. Женщина была одета, предположительно, в синего или салатового цвета куртку, синие джинсы и кроссовки. С собой у неё был чёрный рюкзак. 

Просьба ко всем, кто видел эту женщину или обладает информацией о её местонахождении, позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг — Мария Мусяка: 8-925-198-17-19.

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