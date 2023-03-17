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Псковских школьников приглашают поучаствовать в викторине «Георгий – Победу несущий!»

Учащихся средних и старших классов приглашают принять участие в викторине «Георгий – Победу несущий!», сообщается в Telegram-канале «ЮНЕСКО Псков».

Фото: Telegram-канал «ЮНЕСКО Псков»

Викторина приурочена к межрегиональному слёту молодых реставраторов «Наследники мастеров», который будет проходить в Пскове с 18 по 25 апреля.

Цель викторины — привлечение внимания к национальному достоянию, знакомство с государственными символами и погружение в историю своей страны. В современной жизни особую значимость представляет понимание собственной культуры, формирование исторического самосознания, воспитание любви и уважения к Отечеству.

Участникам викторины предлагается ответить на 30 вопросов, посвящённых роли Георгия Победоносца в истории России, ратным подвигам псковичей, церкви Георгия со Взвоза, включённой в Список Всемирного наследия в составе объекта «Храмы псковской архитектурной школы».

«Вопросы непростые, но мы уверены, что на один из них каждый школьник точно ответит без запинки!» — отметили в сообщении.

Принять участие в викторине можно по ссылке. Ответы принимаются до 21 апреля.

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