Псковичам напомнили об ограничении движения большегрузов с 20 марта

22:20, 17 марта 2023, ПАИ

С 20 марта по 18 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период. Об этом водителям напомнили в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Просим ограничить движение большегрузной техники, а также вывоз лесоматериалов по дорогам общего пользования регионального значения в период весенней распутицы вплоть до полного запрета», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию об условиях проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу Псков, улица Пароменская, дом 23. Контактный телефон — (8 8112) 22-01-02 (отдел весового контроля).