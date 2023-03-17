Инфекционист призвала мыть овощи и фрукты в кожуре

10:15, 18 марта 2023, ПАИ

Инфекционист, отоларинголог и главный врач центра медицинских осмотров и профилактики ГК «Медскан» города Курска Елена Шевченко 17 марта призвала мыть овощи и фрукты даже в кожуре, сообщает «Известия».

В беседе с журналистом она объяснила, что опасность грязных овощей и фруктов заключается во вредных микроорганизмах и бактериях. Наиболее распространёнными болезнями, связанными с сырыми продуктами, являются кишечные инфекции. Самые опасные — такие микробы, как сальмонеллы, шигеллы: они являются возбудителями дизентерии и вирусных заболеваний. Также тяжёлое пищевое отравление вызывает почечную недостаточность.

Как напомнила Шевченко, овощи, фрукты и ягоды опрыскивают пестицидами, инсектицидами и другими химическими удобрениями, которые не смываются обычной водой. Препараты, которыми обрабатывают посевы от насекомых, и такие консерванты, как дифенил и сернистый газ, которыми обрабатывают продукты для длительного хранения, также опасны.

Помимо этого, врач рассказала, что для придания красивого глянцевого вида и более длительного хранения овощи и фрукты покрывают воском или порфирином, который является продуктом переработки нефти.

«Все эти вещества не имеют ничего общего с пользой для здоровья человека. Так, полезные для выращивания и транспортировки вещества накапливаются в организме и могут приводить к различным заболеваниям, вызывая проблемы с печенью, кишечником и желудком», — отметила Шевченко.

По её словам, самыми загрязнёнными овощами и фруктами по количеству пестицидов являются вишня, груши, виноград, картофель, клубника, нектарины, яблоки, сладкий перец, персики, шпинат, сельдерей и салат-латук. Среди наименее загрязнённых она перечислила авокадо, ананасы, спаржу, бананы, сладкую кукурузу, киви, лук, баклажан, манго, брокколи, душистый горошек и капусту.

При этом врач уточнила, что этот список не говорит о вреде тех или иных продуктов. Просто более загрязнённые стоит мыть тщательнее. Необходимо мыть даже те фрукты и овощи, кожицу которых придётся счистить, поскольку грязь и бактерии могут попасть на мякоть через руки или лезвие ножа.

Шевченко посоветовала промывать фрукты и овощи губкой под струёй воды 30–60 секунд, после этого их стоит облить кипятком, чтобы уничтожить микробы. Все витамины при таком способе сохраняются. Она объяснила, что использовать мыло и другие моющие средства не стоит, так как поверхность плодов является пористой, а бытовые средства токсичны. Химические вещества могут оставаться на поверхности и попадать в организм человека, что может стать причиной аллергических реакций или отравления, подчеркнула инфекционист.