«Бутербродекс» снизился в первой половине марта на 2,3 пункта

10:33, 18 марта 2023, ПАИ

«Индекс кофе с бутербродом» («бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине марта снизился на 2,3 пункта и составил 104,3 пункта, сообщает агентство «Прайм».

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». В корзину для его расчёта вошло семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской корзины аналитики «Чек Индекса» регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение «индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека на каждый из семи товаров.

Так, с 1 по 15 марта средний вырос чек на сыр (на 3 %, до 161 рубля), ветчину (на 2 %, до 123 рублей), сливочное масло (на 2 %, до 133 рублей), сахар (на 2 %, до 57 рублей), кофе (на 1 %, до 181 рубля). Снизился он на огурцы (на 26 %, до 168 рублей), а на прежнем уровне сохранился для батона (30 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом (16–28 февраля) снизился на 2,3 пункта и составил 104,3 пункта.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что в первой половине марта продолжилось снижение сезонной зимней цены на огурцы. Несмотря на небольшой стоимостной прирост в других категориях, в совокупности это способствовало снижению индекса.