Вне границ: Диалог российских и белорусских вузов организовали на площадке ПсковГУ

11:45, 18 марта 2023, ПАИ

Яркие идеи, интересные проекты и первые результаты: в Пскове представители вузов России и Белоруссии обсуждают перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования. Диалог проходит в Псковском государственном университете в рамках первого Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа».

Только вперед

Пленарное заседание открылось с хорошей новости: губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать проведение форума ежегодным, площадками могут выступать разные вузы Российской Федерации и Республики Беларусь. Инициатива нашла поддержку в Минобрнауки России.

«Это движение в правильном направлении», - сказал, открывая заседание, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он поблагодарил участников за то, что те «нашли возможность встретиться и поговорить о практических задачах, которые стоят перед нами».

По словам Константина Могилевского, отношения между Россией и Беларусью развиваются поступательно, «движение идет по восходящему треку». Постоянно совершенствуется и нормативная база сотрудничества. Так, совсем скоро будет подписано межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве между двумя странами.

Только за прошедший год в России и Республике Беларусь было проведено большое количество совместных мероприятий. В их числе - международный инженерный чемпионат CASE-IN, белорусско-российский молодежный форум, масштабный проект-расследование «Без срока давности». Не меньше мероприятий запланировано и на этот год.

Константин Могилевский вспомнил и об обращении студента ПсковГУ к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести «Зимний университет инженерных школ Союзного государства». «Решено организовать его в Пскове, потому что тут теперь работает Передовая инженерная школа в коллаборации с Белорусским национальным техническим университетом. Это тот проект, на который мы делаем ставку», - сказал он.

По словам Могилевского, была идея провести школу следующей зимой, но в итоге решили не затягивать и наметили ее проведение на конец апреля. «Зимний университет» состоится с 17 по 30 апреля, благо зима долгая. Мы еще дадим студентам задание придумать название для школы» - сказал замминистра и добавил, что главная цель инициативы - работа студентов, обучающихся по техническим специальностям, над совместными проектами.

Константин Могилевский отметил также что, что для Минобрнауки России важно, чтобы во время форума «Индустрия медиа» руководители вузов воспользовались возможностью обменяться мнениями, наметить шаги на пути дальнейшего сотрудничества. «Если в ходе диалога у вас появятся предложения, адресованные министерствам образования России и Беларуси, мы их оперативно рассмотрим, у нас теплые конструктивные отношения», - пообещал он.

Лидеры в дружбе

О стратегическом партнерстве вузов России и Республики Беларусь рассказала ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Начиная выступление, она отметила, как важно, чтобы разговор был практикоориентированным.

Руководитель вуза напомнила, что исходя из своего географического положения, ПсковГУ реализует стратегию сетевого университета Союзного государства. Есть совместные наработки и первые достижения, отметила она, но «лидеры двух стран ждут от нас системных конкретных образовательных программ с двумя дипломами». При таком подходе, по ее мнению, «образование и наука будут пополнять ВВП двух стран».

«В ПсковГУ стратегия реализуется в экспериментальном режиме, нащупывая разные инструменты и форматы в образовании с разными вузами», - отметила ректор. В жизнь воплощается целый ряд знаковых проектов: это и Российско-белорусский союз «Вместе», и Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, и тематические классы в белорусской школе, и «Летний университет».

«Инженерная школа показала, что за короткое время можно многое сделать», - подчеркнула Наталья Ильина, добавив, что в проект поверили ииндустриальные партнеры.

Константин Могилевский, комментируя выступление ректора ПсковГУ, отметил, что все шаги российских университетов направлены на развитие академического сотрудничества с белорусскими вузами. «Минобрнауки воспринимает это как правильное и нужное действие, - сказал он. - А руководство Псковского университета считает сплоченной командой, которая смогла занять и удерживать лидирующую позицию в условном соревновании в крепкой дружбе с белорусскими высшими учебными учреждениями».

Замминистра даже предложил подумать о введении символической премии или переходящего вымпела для тех вузов, которые наиболее эффективно сотрудничают с белорусскими коллегами и реализуют совместные программы. «Мы бы хотели иметь возможность отдельно отмечать усилия таких вузов», - заметил он.

Возродить производство

Подготовка кадров - еще один важный вопрос, который был затронут в ходе заседания. О том, как справляются с этой задачей в Белорусском национальном техническом университете, рассказал его ректор Сергей Харитончик. «Наш университет имеет целью подготовку инженерных кадров для реального сектора экономики, - отметил он. - Мы не только заключаем соглашения с предприятиями, но и создаем филиалы кафедр на производстве, именно там проходят практические занятия».

Это позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, не требуется покупать дорогостоящее оборудование в лаборатории вуза, во-вторых, студенты получают знания и навыки прямо на производстве. Такой подход, по словам Сергея Харитончика, позволяет наладить выпуск продукции, которой нет ни на территории Белоруссии, ни на территории России.

БНТУ довольно успешно сотрудничает с рядом российских вузов, среди них с недавнего времени есть и Псковский государственный университет. Общий проект двух образовательных учреждений - Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. В прошлом году в ходе реализации программы были подготовлены две новые магистерские программы и две программы дополнительного образования, более 400 человек прошли повышение квалификации.

«Мы выбрали очень правильное направление - производство средств производства, - говорит Сергей Харитончик. - Оно позволит нам создавать наукоемкие продукты. Деятельность Передовой инженерной школы способствует укреплению суверенитета Союзного государства в станкостроении. И сегодня мы не сомневаемся, что результат будет отличным и принесет пользу».

Особый проект

Еще один совместный проект - Российско-белорусский технопарк приграничных регионов «Центр инклюзивного образования» - представила Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Она отметила, что сотрудничество ВГУ с ПсковГУ началось еще в далеком 2008 году, но только в 2020 году вышло на новый уровень. «Я не знаю, когда вы все успеваете, - обратилась она к ректору ПсковГУ Наталье Ильиной, - Но я каждую неделю получаю от вас письма с предложением поддержать тот или иной проект».

Цель Российско-белорусского технопарка приграничных регионов - создание единого инновационного инклюзивного научно-технического комплекса с полноценными условиями для получения образования лицами с особыми потребностями и возможностями, а также подготовка высококвалифицированных специалистов инклюзивного образовательного процесса.

По словам Валентины Богатыревой, проект подразумевает работу также с одаренными ребятами. «Способные дети талантливы в какой-то очень узкой области, а в других сферах им самим требуется поддержка», - пояснила она, выразив надежду, что проекту «суждено жить».

Точки на карте

О совместной подготовке кадров в рамках сетевых образовательных программ и программ подготовки научных кадров рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин. «Задача номер один сейчас - это обеспечение технологической независимости, - сказал он. - Для нас важно работать вместе, потому что для реализации задуманного нужен достаточный объем рынка и качественная координация процесса».

В ходе своего выступления Глеб Туричин рассказал, как в рамках реализации Передовой инженерной школы можно достаточно быстро транслировать друг другу уникальные компетенции, которые есть у сторон-участников.

«К сожалению, пока мы думали, что достаточно того, что страна добывает нефть, а все остальное можно купить, мы разучились многое делать, - заметил он. - Но где-то нужные компетенции сохранились, и сегодня важно ими поделиться, чтобы запустить важные процессы». Для этого по всей России создается национальная сеть технологических центров. Обучая специалистов, важно продумать мотивацию их возвращения в родные города – собственно, проект решает и эту задачу.

В таком ключе Морской университет уже сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом, Казанским (Приволжским) федеральным университетом и рядом других вузов, а теперь начинает работу с ПсковГУ. «Если вы посмотрите на карту, где обозначены те регионы, с которыми мы сотрудничаем, то увидите, что они обозначены красным цветом. Псков обозначен желтой точкой, но в скором времени, я уверен, цвет поменяется», - сказал Глеб Туричин.

Подводя итоги пленарного заседания, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский попросил всех участников оформить прозвучавшие идеи и предложения письменно. «Прозвучало очень много интересных инициатив. Постараемся все проработать»,- пообещал он.

Ольга Нефедова