95-летний юбилей отметила труженица тыла из Струго-Красненского района

20:04, 18 марта 2023, ПАИ

95-лет исполнилось труженице тыла, жительнице деревни Ягодно Струго-Красненского района Лидии Грибалевой, сообщает газета «Струги».

Лидия Грибалева родилась и выросла в многодетной семье, всю жизнь прожила в деревне.

«Годы Великой Отечественной Войны Лидия Грибалева не любит вспоминать, слишком много пришлось пережить - видела и смерть, и голод. И сама чудом осталась жива. Поэтому и сейчас, когда узнала, что идёт Специальная военная операция, взялась вязать носки для наших военных - отправила 14 пар», - отмечается в сообщении.

Поздравительную телеграмму от президента Российской Федерации Владимира Путина, цветы и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы района Александра Волкова труженице тыла вручил заместитель главы администрации района Сергей Андреев.

Поздравить Лидию Грибалеву также прибыли заместитель главы администрации сельского поселения «Новосельская волость» Любовь Гайсин, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель первичной ветеранской организации деревни Хредино и близлежащих деревень Татьяна Емельянова.

«Лидия Петровна в свои 95 отлично выглядит. Без дела сидеть не любит. С нетерпением ждёт лета, когда пойдет работать в огород. До сих пор сама сажает картошку, пропалывает ее и копает вилами, пока дети не видят, так как не дают ей работать. А она никого не спрашивает. В прошлом году накопала 76 вёдер. Вместе с мужем она вырастила пятерых детей. Только семейная жизнь не была долгой, через 19 лет муж умер. Женщина сама воспитывала детей. А потом помогала им растить внуков, которых у нее восемь. А ещё 15 правнуков и один праправнук», - добавили в газете.