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Общество

Около 800 великолучан пришли на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Концерт «Крымская весна – 9 лет мы вместе» прошел в Доме культуры Великих Лук в честь присоединения Крыма к России сегодня, 18 марта. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Посмотреть концертную программу и выразить свою гражданскую позицию пришли порядка 800 великолучан - сотрудники городских предприятий и учреждений, представители руководства города, общественных организаций, партий и объединений, молодое поколение Великих Лук, а также активные горожане.

После гимна России со сцены к присутствующим обратился депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, который передал слова приветствия от имени главы города Великие Луки Николая Козловского.

Дмитрий Белюсков напомнил об общей истории Крыма и России, отметив, что судьба Крымского полуострова неразрывно связана с нашим Отечеством, а также рассказал о событиях и людях, которые связывают Крым и Севастополь с городом Великие Луки.

«Многие великолучане внесли заметный вклад в развитие Крыма. Навсегда вписано в историю России и Крыма имена адмирала Федота Клокачева – первого командующего Черноморским флотом и одного из основателей современного Севастополя; вице-адмирала Ивана Лаврова – командира Севастопольского порта и градоначальника Севастополя. Также великолучане награждались медалями «За защиту Севастополя» в годы Крымской войны и «За оборону Севастополя» в годы Великой Отечественной войны», – рассказал депутат.

Он также напомнил и о событиях современной истории Крыма, которые предшествовали историческому дню. «18 марта 2014 года вхождение Крыма и Севастополя в состав России было оформлено юридически межгосударственным договором и конституционным законом. Это дало возможность жителям полуострова избежать кровавого гражданского противостояния. Более того, демократическое волеизъявление подавляющего большинства крымчан, поддержанное большей частью россиян, позволило сохранить стабильность в этом стратегическом важном регионе и избежать перспектив размещения на полуострове военной базы НАТО, тем самым предотвратить возникновение реальной угрозы для юга России», - отметил Дмитрий Белюсков.

Он подчеркнул, что Крымская весна, ставшая закономерным завершением 25-летнего периода политической неопределённости в судьбе полуострова, восстановила искусственно прерванное историческое единство Крыма и России.

Патриотическая тема продолжилась в номерах концертной программы от солистов и творческих коллективов города: «Наш дом – Россия», «Мы – единая сила», «Россия, ты в сердцах навечно». Зрители увидели выступления Романа Зимина, молодежного театра «Трубадур», вокального ансамбля «Традиция» и других.

«В календаре знаменательных дат 18 марта навсегда вписано как значимая дата новейшей российской истории, – такими словами начала своё обращение со сцены исполняющая обязанности главы городской Администрации Татьяна Лозницкая. – Нам с вами выпал уникальный шанс – мы стали свидетелями сближения, единения, сплочения, союза – не просто территорий – людей на основе принципов братства, дружбы, взаимоуважения. И сегодня на наших глазах Великая Российская держава расцветает вместе с Крымом».

Собравшихся в зале также поприветствовал председатель Псковской региональной общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам Вооружённых сил и правоохранительных органов», заслуженный доброволец Псковской области Вячеслав Сизов, а также члены Союза писателей России Юрий Ишков, Светлана Размыслович и другие.

«Для каждого из нас Россия – это единое культурное пространство, общие победы, общие корни, общая история». – сказал учащийся школы №13 Егор Галямин. Он также поздравил всех с исторической датой.

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