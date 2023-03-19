До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 20 марта

13:02, 19 марта 2023, ПАИ

Переменную облачность преимущественно без осадков и до +10 градусов тепла днём прогнозируют в Псковской области 20 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -3 до +2 градусов, а днем от +5 до +10 градусов. Также синоптики прогнозируют местами появление гололедицы ночью.

Атмосферное давление будет высокое.