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Общество

До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 20 марта

Переменную облачность преимущественно без осадков и до +10 градусов тепла днём прогнозируют в Псковской области 20 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от -3 до +2 градусов, а днем от +5 до +10 градусов. Также синоптики прогнозируют местами появление гололедицы ночью.

Атмосферное давление будет высокое.

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