Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 20 марта

13:25, 19 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 20 марта, в 11:30.

С врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о планах по ремонту дорог в регионе на этот год, претензионной работе с подрядчиками, об освещении трасс и тротуаров.

О ситуации с заболеваемостью туберкулёзом в Псковской области, об использовании современного оборудования для обследования пациентов, о том, как и где пройти профилактический осмотр, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом расскажет главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 20 марта, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.