Неопознанный беспилотник упал в Тульской области

17:09, 19 марта 2023, ПАИ

Неопознанный беспилотник упал в Тульской области вдали от жилых домов, угрозы населению и инфраструктуре нет, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.

«Девятнадцатого марта в Одоевском районе между населёнными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности… Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Власти уточняют, что на месте работают все оперативные службы.

2 марта в Тульской области, по данным областного комитета по региональной безопасности, в лесополосе в 600 метрах от населённого пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было. Одной из версий взрыва стало падение беспилотника, сообщали власти.