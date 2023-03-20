До +12 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Погода днем прогнозируется без существенных осадков, ночью небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Днем будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов, ночью - от +1 до +5.
В Пскове днем без существенных осадков, ночью умеренный дождь. Температура днем - от +10 до +12, ночью - от +3 до +5.
В Великих Луках днем также без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура днем - от +9 до +11, ночью - от +1 до +3.
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