До +12 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:17, 20 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Погода днем прогнозируется без существенных осадков, ночью небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Днем будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов, ночью - от +1 до +5.

В Пскове днем без существенных осадков, ночью умеренный дождь. Температура днем - от +10 до +12, ночью - от +3 до +5.

В Великих Луках днем также без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура днем - от +9 до +11, ночью - от +1 до +3.