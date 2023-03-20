Житель Палкинского района лишился свободы за злостное уклонение от обязательных работ

09:59, 20 марта 2023, ПАИ

Житель Палкинского района лишился свободы за уклонение от исправительных работ. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в декабре 2022 года 39-летний мужчина был осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ, тогда же ему назначили 240 часов исправительных работ. Однако на протяжении двух месяцев осужденный регулярно нарушал порядок и условия отбывания назначенного наказания, он без уважительных причин не приступал к обязательным работам. В итоге его признали злостно уклоняющимся от отбывания наказания.

Прокуратура Палкинского района в суде поддержала представление о замене назначенного мужчине наказания. С учетом позиции прокурора ему заменили неотбытое наказание в виде 240 часов обязательных работ на реальное лишение свободы на срок 30 дней в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда.