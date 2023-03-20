Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Палкинского района лишился свободы за злостное уклонение от обязательных работ

Житель Палкинского района лишился свободы за уклонение от исправительных работ. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре. 

Установлено, что в декабре 2022 года 39-летний мужчина был осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ, тогда же ему назначили 240 часов исправительных работ. Однако на протяжении двух месяцев осужденный регулярно нарушал порядок и условия отбывания назначенного наказания, он без уважительных причин не приступал к обязательным работам. В итоге его признали злостно уклоняющимся от отбывания наказания.

Прокуратура Палкинского района в суде поддержала представление о замене назначенного мужчине наказания. С учетом позиции прокурора ему заменили неотбытое наказание в виде 240 часов обязательных работ на реальное лишение свободы на срок 30 дней в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2023

Поступило сообщение о минировании сельхозакадемии в Великих Луках
19 марта 2023

Водитель госпитализирован в результате ДТП на Народной в Пскове
19 марта 2023

Продолжается розыск пропавшего четыре года назад великолучанина
18 марта 2023

Подросток госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пскове
18 марта 2023

В Пскове на улице Инженерной произошло ДТП
18 марта 2023

Фальшивую пятитысячную купюру из Пушкинских Гор обнаружили в Пскове

17 марта 2023

«Плавали не только окуни»: на Псковском озере машина ушла под лёд
17 марта 2023

Возгорание произошло на территории мегафермы в Куньинском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...