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Общество

Движение большегрузов ограничат в Псковской области из-за просушки дорог

Сегодня в Псковской области стартовала сезонная просушка дорог. В этот период допустимые нагрузки на дороги снижаются – вступают в силу ограничения для грузовых автомобилей. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Чтобы начать дорожный сезон без задержек, материалы есть. Готовность хорошая. Сейчас идут последние приготовления, в том числе проверка техники, программного обеспечения. С сегодняшнего дня началась просушка дорог – на это время все региональные дороги закрыты для движения большегрузного транспорта», – констатировал руководитель дорожного комитета.

Он также рассказал, что наиболее капиталоёмкие объекты в регионе – дороги Опочка – Дубровка, Новгородка – Пушкинские Горы, Великие Луки – Усвяты, Старый Изборск – Печоры – граница с Эстонией, Остров – Вышгородок. Кроме того, в Псковской области сейчас реализуется ещё шесть контрактов по капремонту мостов, идёт работа по нанесению разметки, устройству освещения и тротуаров.

Станислав Стармолотов добавил, что программа по освещению региона расписана на годы вперед.

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