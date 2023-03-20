Движение большегрузов ограничат в Псковской области из-за просушки дорог

12:19, 20 марта 2023, ПАИ

Сегодня в Псковской области стартовала сезонная просушка дорог. В этот период допустимые нагрузки на дороги снижаются – вступают в силу ограничения для грузовых автомобилей. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Чтобы начать дорожный сезон без задержек, материалы есть. Готовность хорошая. Сейчас идут последние приготовления, в том числе проверка техники, программного обеспечения. С сегодняшнего дня началась просушка дорог – на это время все региональные дороги закрыты для движения большегрузного транспорта», – констатировал руководитель дорожного комитета.

Он также рассказал, что наиболее капиталоёмкие объекты в регионе – дороги Опочка – Дубровка, Новгородка – Пушкинские Горы, Великие Луки – Усвяты, Старый Изборск – Печоры – граница с Эстонией, Остров – Вышгородок. Кроме того, в Псковской области сейчас реализуется ещё шесть контрактов по капремонту мостов, идёт работа по нанесению разметки, устройству освещения и тротуаров.

Станислав Стармолотов добавил, что программа по освещению региона расписана на годы вперед.