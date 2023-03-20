Магазин «Еда в холоДА» поделился с псковичами рецептом постного рагу
Рецептом приготовления овощного рагу с грибами поделился с псковичами интернет-магазин «Еда в холоДА», который предлагает доставку свежих и качественных продуктов питания прямо к двери.
«Мы заботимся о вашем здоровье и предлагаем только лучшее: свежие овощи и фрукты, мясо и рыбу высокого качества, молочные продукты и многое другое. А чтобы вы могли питаться не только правильно, но и вкусно, мы подготовили для вас постный рецепт. Овощное рагу с грибами», - говорится в сообщении.
Для приготовления понадобится:
- 2 морковки
- 1 луковица
- 2 перца болгарских
- 200 грамм шампиньонов
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 400 грамм консервированных томатов
- 1 столовая ложка оливкового масла
- соль, перец, зелень по вкусу
Приготовление:
1. Морковь и лук нарезать кубиками, перец - полосками, а грибы - ломтиками.
2. Разогреть оливковое масло в сковороде и обжарить на нем лук и морковь до мягкости.
3. Добавить перец и грибы, обжаривать еще пять минут.
4. Добавить томатную пасту и томаты, тушить на медленном огне 10-15 минут.
5. Посолить, поперчить по вкусу, посыпать зеленью.
6. Подавать горячим с гарниром из отварного риса или картофеля.
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