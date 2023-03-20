Магазин «Еда в холоДА» поделился с псковичами рецептом постного рагу

13:45, 20 марта 2023, ПАИ

Рецептом приготовления овощного рагу с грибами поделился с псковичами интернет-магазин «Еда в холоДА», который предлагает доставку свежих и качественных продуктов питания прямо к двери.

«Мы заботимся о вашем здоровье и предлагаем только лучшее: свежие овощи и фрукты, мясо и рыбу высокого качества, молочные продукты и многое другое. А чтобы вы могли питаться не только правильно, но и вкусно, мы подготовили для вас постный рецепт. Овощное рагу с грибами», - говорится в сообщении.



Для приготовления понадобится:

- 2 морковки

- 1 луковица

- 2 перца болгарских

- 200 грамм шампиньонов

- 2 столовые ложки томатной пасты

- 400 грамм консервированных томатов

- 1 столовая ложка оливкового масла

- соль, перец, зелень по вкусу



Приготовление:



1. Морковь и лук нарезать кубиками, перец - полосками, а грибы - ломтиками.



2. Разогреть оливковое масло в сковороде и обжарить на нем лук и морковь до мягкости.



3. Добавить перец и грибы, обжаривать еще пять минут.



4. Добавить томатную пасту и томаты, тушить на медленном огне 10-15 минут.



5. Посолить, поперчить по вкусу, посыпать зеленью.



6. Подавать горячим с гарниром из отварного риса или картофеля.



Заказать все продукты можно на сайте «Еда в холоДА», и их доставят к четко назначенному времени.

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