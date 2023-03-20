Константин Могилевский: Важный приоритет системы образования - кооперация с индустриальными партнерами

13:48, 20 марта 2023, ПАИ

Важный приоритет российской системы образования - кооперация с индустриальными партнерами. Об этом в ходе подведения итогов стратегической сессии «Единое научно-образовательное пространство Российской Федерации и Республики Беларусь», прошедшей в рамках первого Российско-Белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа», сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Он отметил, что много почерпнул для себя на форуме как в ходе заседаний, так и во время общения со студентами.

«Очень интересная получилась дискуссия, - заметил замминистра. - И знаете, в чем тут еще один трек? Понятно, что главный трек - это сотрудничество, развитие взаимодействия России и Белоруссии, наших университетов, но важный приоритет российской национальной системы образования - это более тесная кооперация с индустриальными партнерами».

По его словам, пример Белоруссии в этом вопросе довольно показателен и его стоит взять на вооружение.

«Анализ соответствующих практик, обобщение наиболее эффективных подходов поможет нам наладить работу с индустриальными партнерами, в том числе и в рамках консорциума», - сказал Могилевский.

Более того, замминистра предложил в ходе одной из следующих встреч запланировать тематический круглый стол по поводу взаимодействия вузов и индустриальных партнеров.

«Вчера был в Узбекистане, там два филиала наших вузов, они оба работают с Росатомом, для них это большой индустриальный партнер, и они в очень перспективных условиях ведут свою деятельность. Поэтому давайте это в качестве приоритетного трека себе наметим», - предложил он.

Подводя итоги стратегической сессии, вице-президент НИЦ «Высшая школа экономики» Ирина Карелина рассказала, что в ходе нее шел разговор об области интересов, разных конструкциях управления, участники делились своими впечатлениями и разными наработками, которые могли бы лечь в основу консорциума.

«Подписать соглашение - это первый шаг, а дальше должна быть хорошо отстроенная работа, которая покажет каждому весь интерес совместного труда. Мы попробуем с коллегами найти ту точку опоры, которая интересна университетам в каждой конкретной сфере, - отметила она. - Точки, которые будут интересны всем, лягут в основу работы консорциума, а там, где будет индивидуальный интерес - мы уже договорились - создадим экспертные советы и будем запускать проекты».

В свою очередь ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина сказала, что студенты в ходе встречи с Константином Могилевским несколько раз подходили к вопросу консорциума.

«Белорусская студентка с горящими глазами интересовалась, когда же он будет, как туда должны включиться медиа. И мы им признались, что подпишем соглашение», - сказала ректор ПсковГУ.

По ее словам, университет шел к этому два года. «Сегодня он создается по инициативе Псковского государственного университета в рамках большого проекта «Приоритет 2030», - напомнила Ильина. - Не все вузы России сегодня могут предоставить место, куда может приехать любой белорусский университет. А мы открываем российско-белорусский зал».

В нем и состоялось подписание соглашение о создании консорциума российско-белорусского союза «Вместе» с тремя вузами - Белорусским национальным техническим университетом, Гомельским государственным университетом имени Ф. Скорины и Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова.