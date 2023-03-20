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Происшествия

Сооснователя группы Cream Soda унесло под лёд на Волге

Сооснователь группы Cream Soda («Плачу на техно», «Красиво», «Никаких больше вечеринок», «Комета», «Подожгу»)  Дмитрий Свиргунов, которому 11 марта исполнилось 35 лет, провалился под лед Волги в Ярославской области. Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселев, сообщает 76.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба Ярославской областной прокуратуры; «А поговорить?» / YouTube.com

Компания из 10 человек вышла прогуляться на лед в селе Диево-Городище ночью 20 марта. Пятеро провалились, выбраться смогли двое: 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Аристарх скончался в машине скорой помощи.

В Ярославской области компания праздновала день рождения своего друга. Вечером до ЧП они выходили прогуляться, кадры из села публиковала выжившая Лера Дерман в своих соцсетях. После прогулки компания лепила пельмени. Второй выход случился уже ночью. Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега.

Cream Soda — российская музыкальная группа, основанная в 2012 году. Ее создатели — Дмитрий (Нова) Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуева. Затем к молодым людям присоединилась Анна Романовская, в недавнем прошлом покинувшая коллектив. Группа популярна нетипичными для российского шоу-бизнеса клипами, которые были сняты при сотрудничестве с юмористом, телеведущим и шоуменом Александром Гудковым. 

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