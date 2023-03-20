Сооснователя группы Cream Soda унесло под лёд на Волге

14:25, 20 марта 2023, ПАИ

Сооснователь группы Cream Soda («Плачу на техно», «Красиво», «Никаких больше вечеринок», «Комета», «Подожгу») Дмитрий Свиргунов, которому 11 марта исполнилось 35 лет, провалился под лед Волги в Ярославской области. Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселев, сообщает 76.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Компания из 10 человек вышла прогуляться на лед в селе Диево-Городище ночью 20 марта. Пятеро провалились, выбраться смогли двое: 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Аристарх скончался в машине скорой помощи.

В Ярославской области компания праздновала день рождения своего друга. Вечером до ЧП они выходили прогуляться, кадры из села публиковала выжившая Лера Дерман в своих соцсетях. После прогулки компания лепила пельмени. Второй выход случился уже ночью. Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега.

Cream Soda — российская музыкальная группа, основанная в 2012 году. Ее создатели — Дмитрий (Нова) Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуева. Затем к молодым людям присоединилась Анна Романовская, в недавнем прошлом покинувшая коллектив. Группа популярна нетипичными для российского шоу-бизнеса клипами, которые были сняты при сотрудничестве с юмористом, телеведущим и шоуменом Александром Гудковым.