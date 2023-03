Псковский блогер-столяр рассказал, что значит DIY

15:53, 20 марта 2023, ПАИ

Основатель столярной мастерской GORDEEN и одноименного YouTube-канала, число просмотров которого составляет почти 21,5 млн,.Вячеслав Гордин рассказал о значении термина DIY в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Это довольно широкий термин, который распространяется на все сферы деятельности. Впервые я его услышал в музыкальной индустрии от независимых инди-групп, которые весь свой продакшн делали сами», - рассказал Вячеслав Гордин.

А сам термин расшифровывается как Do It Yourself, то есть, сделай это сам.