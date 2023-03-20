Псковский столяр собирается делать мебель по дизайну нейросети

16:40, 20 марта 2023, ПАИ

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Псковский столяр, автор YouTube-канала GORDEEN Вячеслав Гордин рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM, что использует нейросеть Midjorney для дизайна мебели.

«Я попросил нейросеть разработать мне дизайн различного рода мебели. И она периодически выдает просто сумасшедшие варианты по моим сумасшедшим запросам. Я восхищаюсь этим», - рассказал Вячеслав Гордин.

Гость студии пока не раскрывает, какой именно предмет мебели будет сделан нейросетью, но ролик по этой теме выйдет на канале в ближайшее время.