Подозрительные косули попали в объектив камеры в Стругах Красных

17:45, 20 марта 2023, ПАИ

Косули в очередной раз пришли к одному из домов в Стругах Красных. Фотографиями необычных гостей поделилась читательница газеты «Струги» в соцсети «ВКонтакте».

«Из окна кухни увидела трёх красивых, упитанных косуль, два мальчика с рогами и девочка», - написала Юлия Васильева.

Юлия также отметила, что косули очень осторожные и при любых подозрительных звуках сразу убегают. «Стоило скрипнуть дверью, чтобы выйти на улицу, косули сразу убежали на Бурую гору», - рассказала она.