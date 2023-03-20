Подозрительные косули попали в объектив камеры в Стругах Красных
Косули в очередной раз пришли к одному из домов в Стругах Красных. Фотографиями необычных гостей поделилась читательница газеты «Струги» в соцсети «ВКонтакте».
«Из окна кухни увидела трёх красивых, упитанных косуль, два мальчика с рогами и девочка», - написала Юлия Васильева.
Юлия также отметила, что косули очень осторожные и при любых подозрительных звуках сразу убегают. «Стоило скрипнуть дверью, чтобы выйти на улицу, косули сразу убежали на Бурую гору», - рассказала она.
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