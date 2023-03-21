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Общество

57% псковичей отказывались от работы после прохождения собеседования − опрос

Самые распространенные причины отказа от работы после успешного прохождения собеседования — низкая зарплата, несоответствие описания вакансии реальной работе и неподходящий график, сообщает сервис SuperJob.

Отказываться от работы после успешного прохождения всех испытаний доводилось 57% псковичей. Причем женщины говорят «нет» после собеседования чаще, чем мужчины (60% против 55%).

Почему же соискатели отказываются от работы после успешно пройденного собеседования? Чаще всего причинами являются низкая зарплата (ее назвали 26% опрошенных), несоответствие обещаний реальности (22%) и неподходящие условия (13%). Каждый девятый (11%) признался, что получил более выгодное предложение, каждый десятый (10%) — что его смутил слишком большой список обязанностей. Из-за удаленности места работы от дома отказались 6%, из-за «серой» зарплаты и отсутствия симпатии к руководству — по 5%, из-за плохих отзывов, атмосферы в коллективе, личных обстоятельств и получения контроффера от нынешнего работодателя — по 4%. Для 3% решающим оказалось то, что компания не внушила доверия в ходе собеседования. По 2% не приняли предложения из-за отсутствия официального трудоустройства, затянутости оформления на работу, интуитивного отторжения и отсутствия перспектив роста. Другие причины назвали 12%: упоминалась необходимость прививаться от коронавируса, непрохождение медкомиссии, призыв в армию и даже состояние санузлов в офисе.

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