Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на косуль в Палкинском районе
Прокуратура Палкинского района признала законным решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты в отношении зверей, на которых она полностью запрещена. Преступление произошло в январе 2023 года в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Так, установлен факт незаконной добычи двух особей самцов европейской косули на территории охотничьих угодий, расположенных в Палкинском районе.
Незаконную добычу осуществили с нарушением установленных природоохранным законодательством РФ сроков охоты (в закрытые сроки охоты) на данный вид охотничьих ресурсов с применением огнестрельного оружия.
В результате данного преступления государству причинили крупный материальный ущерб на общую сумму 80 000 рублей.
В настоящее время дознавателем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района.
Санкция части 1 статьи 258 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания: штраф в размере до пятисот тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, лишение свободы на срок до двух лет.