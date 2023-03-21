ПАИ-live c руководителем облсовпрофа Игорем Ивановым

10:21, 21 марта 2023, ПАИ

Очередным гостем ПАИ-live стал с руководитель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В беседе с ведущей программы Ларисой Малковой профсоюзный лидер поделился не только положительным опытом при заключении договоров о социальном партнерстве с работодателями и органами муниципальной власти, но и рассказал о возникающих сложностях, а также о тех мерах, которые предпринимают профсоюзы для привлечения жителей региона в свои ряды.