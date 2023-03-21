Псковичей призвали привиться от клещевого энцефалита
Пройти вакцинацию от клещевого энцефалита призвали псковичей в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
«Клещевой вирусный энцефалит – это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества и оболочек головного и спинного мозга. Тяжёлое течение острой инфекции может привести к инвалидности, когда парезы и параличи сохраняются на всю жизнь. А в самых тяжёлых случаях возможен летальный исход», - говорится в сообщении.
Вакцинация от клещевого энцефалита проводится в рамках национального календаря прививок по эпидемиологическим показаниям бесплатно по полису ОМС в доврачебном кабинете поликлиник по месту жительства.
В Пскове привиться можно в любом подразделении городской поликлиники, обратившись в доврачебный кабинет в часы работы:
- подразделение №1 (Псков, улица Кузнецкая, дом 19);
- подразделение №2 (Псков, улица Коммунальная, дом 23);
- подразделение №3 (Псков, улица Индустриальная, дом 8).
При возникновении вопросов для удобства пациентов рекомендуется обращаться по единому телефону информационно-справочной службы поликлиники 299 – 028.