Производство молока в Псковской области выросло почти на 6%

10:57, 21 марта 2023, ПАИ

В хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 40,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 32,8 тысячи тонн молока, 11,7 миллиона штук яиц за январь-февраль 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 14,8%, производство яиц - на 0,6%, производство молока выросло на 5,7%.

В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе), молока и яиц наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации – соответственно 98,9%, 85,7% и 50,5%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец февраля 2023 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,5 тысячи голов, из него коров – 29,7 тысячи; свиней – 1405,3 тысячи; овец и коз – 27,1 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,1%, из него коров – на 1,8%; овец и коз – на 7,4%; увеличилось поголовье свиней на 27,2%.